祝1周年！「ちいかわベーカリー」に新作パンがずらり ハチワレ＆うさぎの食パンも登場
エルティーアールが運営する「ちいかわベーカリー」は、10月29日で1周年を迎える。感謝を込めて同月25日より、「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationを実施する。
1周年を華々しくお祝いするため、楽しい企画を用意。ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパン、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、同店で人気のちいかわ食パンに、チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パンやチーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パンも登場する。そのほか、バターシュガー、パンケーキ風メイプルシナモン、うまカレー（鬼）味のちいかわラスクや、くりまんじゅうのおつまみカリカリラスクなど、ちいかわたちの魅力が詰まったさまざまなパンを用意。
また、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリー トレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムが登場する。
さらに、1周年を記念して、“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典、東急プラザ表参道「オモカド」、「ハラカド」の対象店舗との連動企画を実施。おもはらの森に、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA、10月28日発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場する。
■新作パン詳細
『報酬袋焼き』550円
中にあんバター（報酬）入り。
『くまさんポシェットパン』550円
フランボワーズソースがはいったメロンパン風ポシェットパン。
『さすまたスティックパイ（ちいかわ）』550円
ヤーッ!!シュガーに包まれたちいかわの甘いさすまたスティックパイ。
『さすまたスティックパイ（ハチワレ）』550円
ヤーッ!!シュガーに包まれたハチワレの甘いさすまたスティックパイ。
『討伐棒チーズパン』550円
ハァ!!チーズが入っている討伐棒チーズパン。
『ハチワレ食パン』950円
チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パン。
『うさぎ食パン』950円
チーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パン。
『くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク』650円
思わずハァ〜ッ…と言いたくなるニンニクカラメなガーリック味のラスク。
『ちいかわラスク（バターシュガー）』320円
バターの香ばしさと甘みが絶妙なバターシュガー味のラスク。
『ちいかわラスク（パンケーキ風メイプルシナモン）』320円
ナッツを使用したメイプルシナモン味のラスク。
『ちいかわラスク（うまカレー（鬼））』320円
ピリ辛がクセになるカレー味のラスク。
■新オリジナルグッズ
『ちいかわベーカリー トレー（サンドなトリオ）』1980円
『ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着』1320円
※価格は全て税込み
