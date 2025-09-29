「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebration

　エルティーアールが運営する「ちいかわベーカリー」は、10月29日で1周年を迎える。感謝を込めて同月25日より、「ちいかわベーカリー」1st Anniversary Celebrationを実施する。

【写真】手土産にぴったり！味も3種類から選べる『ちいかわラスク』

　1周年を華々しくお祝いするため、楽しい企画を用意。ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパンちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、同店で人気のちいかわパンに、チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パンやチーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パンも登場する。そのほか、バターシュガーパンケーキ風メイプルシナモン、うまカレー（鬼）味のちいかわラスクや、くりまんじゅうのおつまみカリカリラスクなど、ちいかわたちの魅力が詰まったさまざまなパンを用意。

　また、キャンディ入り巾着、新作のちいかわベーカリー トレーなど手土産やギフトにもぴったりなアイテムが登場する。

　さらに、1周年を記念して、“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典、東急プラザ表参道「オモカド」、「ハラカド」の対象店舗との連動企画を実施。おもはらの森に、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく　ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA、10月28日発売予定）の付録のワゴンをイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場する。

■新作パン詳細

『報酬袋焼き』550円

中にあんバター（報酬）入り。

『くまさんポシェットパン』550円

フランボワーズソースがはいったメロンパン風ポシェットパン

『さすまたスティックパイ（ちいかわ）』550円

ヤーッ!!シュガーに包まれたちいかわの甘いさすまたスティックパイ。

『さすまたスティックパイ（ハチワレ）』550円

ヤーッ!!シュガーに包まれたハチワレの甘いさすまたスティックパイ。

『討伐棒チーズパン』550円

ハァ!!チーズが入っている討伐棒チーズパン

『ハチワレ食パン』950円

チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パン

『うさぎ食パン』950円

チーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パン

『くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク』650円

思わずハァ〜ッ…と言いたくなるニンニクカラメなガーリック味のラスク。

ちいかわラスク（バターシュガー）』320円

バターの香ばしさと甘みが絶妙なバターシュガー味のラスク。

ちいかわラスク（パンケーキ風メイプルシナモン）』320円

ナッツを使用したメイプルシナモン味のラスク。

ちいかわラスク（うまカレー（鬼））』320円

ピリ辛がクセになるカレー味のラスク。

■新オリジナルグッズ

ちいかわベーカリー トレー（サンドなトリオ）』1980円

ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着』1320円

※価格は全て税込み