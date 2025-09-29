杉村太蔵、毎年1月に遺書作成 妻への気遣い「どこにどんな資産があるか全部書いてます」
元衆議院議員の政治評論家でタレント、投資家としても知られる杉村太蔵が29日、都内で行われた『デジタル証券「renga」新サービス開始記者発表会』に参加した。
【写真】嬉しそう…！夫婦初共演となった加藤シルビア＆、山本浩平氏
今年2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）と、その夫でデジタル証券の代表取締役CEOを務める実業家の山本浩平氏とトークセッションを実施。金融のプロが居並ぶ中で“有識者”として紹介されると「これだけそうそうたる方の前で！」と苦笑いを浮かべていた。
その後、商品の魅力を熱弁。家庭内のお金事情について、杉村が全て管理しているそう。その流れで「僕は毎年お正月に遺言じゃないけど、遺書を書いてるんです。自分にもし万が一のことがあったら、どこにどんな資産があるか、全部書いてます」と説明。加藤アナが「毎年変わるほどに大きな変動があるんですね？」と重ねると、杉村は「少しだけ変動する時もあるでしょ（笑）。あまり変わらない時もあるけど」と笑った。改めて「いくら妻とはいえ、僕の個人の口座の暗証番号を知らない。どこに何があるかを。あと意外と保険は、どこに入っているから突然の時に迷っちゃうから。お金に関しての話を年に1回はしてます」としていた。
山本氏が代表取締役CEOを務めるデジタル証券は30日からオリジナルブランドであるデジタル証券「renga」の個人投資家向け公募初号ファンドの募集受付を開始。これを記念して、デジタル証券「renga」の概要および、デジタル証券の今後の事業戦略を説明する『〜“国民総投資家時代”の新たな選択肢〜デジタル証券「renga」新サービス開始 記者発表会』が実施された。
