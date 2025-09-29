三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下の三井住友カードは２９日、国際ブランド「Ｖｉｓａ」で最上位ランクのクレジットカード「Ｉｎｆｉｎｉｔｅ（インフィニット）」の会員募集を３０日に始めると発表した。

米欧やシンガポールなどで同ランクのカードが発行されているが、国内では初めて。増加する富裕層などの取り込みを図る。

一般カード、ゴールド、プラチナの上位カードとしてインフィニットの発行を始める。年会費は税込み９万９０００円とし、買い物の利用枠は最大９９９９万円に設定。カードの券面は両面にクレジットカード番号の記載がない「ナンバーレス」にする。

インフィニット会員にはメールやＬＩＮＥで２４時間相談ができるコンシェルジュサービスなどを用意。五輪や野球・サッカーの世界大会の観戦チケットの提供も予定しているという。

野村総合研究所によると、金融資産の総額が１億〜５億円の富裕層、５億円以上の超富裕層は２０２３年に計１６５万３０００世帯となり、２１年比で１割増えた。投資の機運が国内でも徐々に高まり、株式や不動産価格の上昇を背景に金融資産が膨らんでいる。

三井住友カードの伊藤亮佑執行役員は東京都内で開いた説明会で「（富裕層増加の）傾向は今後も続く。キャッシュレス決済の比率が高まることで、さらに利用額も増えていく」と話した。