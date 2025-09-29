パレモ・ＨＤが反落、上期は増収・営業減益で着地 パレモ・ＨＤが反落、上期は増収・営業減益で着地

パレモ・ホールディングス<2778.T>が反落している。前週末２６日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算が、売上高７１億７４００万円（前年同期比８．４％減）、営業利益１億８１００万円（同３１．０％減）、純利益１億１３００万円（同７．５％増）と減収・営業減益となったことが嫌気されている。



春から初夏シーズンにかけて全国的に寒暖差が大きく、不安定な天候が続いたことで客数が伸び悩み、初夏物の立ち上がりが遅れたことや、雑貨で物価上昇に伴う消費マインドの低下など節約志向の高まりの影響を受けたことなどが響き、既存店売上高が前年同期比１．９％減となったことが業績を押し下げた。なお、純利益は減損損失の減少などで増益を確保した。



２６年２月期通期業績予想は、売上高１４１億６０００万円（前期比５．９％減）、営業利益２億３０００万円（同７．０％増）、純利益１億３０００万円（前期４７００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS