純金信託が５連騰で連日の新高値、国内金が初めて１グラム２万円台に乗せる

純金上場信託（現物国内保管型）<1540.T>が５連騰で連日の新高値。地金商最大手である田中貴金属工業がこの日発表した金の１グラムあたりの店頭小売価格は、午後２時時点で前営業日比１９３円高の２万１３３円と、史上初めて２万円台に乗せた。金相場の先高観が膨らむなか、金価格との連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託）の純金信託に投資資金が流入しているようだ。



国連の対イラン制裁が再開し、核合意が実質的な崩壊をみせるなど中東情勢の先行き懸念が広がるなかで、欧州連合（ＥＵ）の首脳会議の開催が控えているデンマークではドローンとみられる無人機の目撃情報が相次ぎ、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）がバルト海での警戒態勢を強めている。地政学リスクの高まりや米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測の拡大が、金価格の上昇につながっているとみられている。



出所：MINKABU PRESS