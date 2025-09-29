宝＆ＣＯが後場終盤にプラス圏に浮上、第１四半期は増収増益で着地 宝＆ＣＯが後場終盤にプラス圏に浮上、第１四半期は増収増益で着地

ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ<7921.T>が後場終盤になってプラス圏に浮上する場面があった。午後３時ごろに発表した第１四半期（６～８月）連結決算が、売上高９０億８６００万円（前年同期比８．６％増）、営業利益１７億１２００万円（同３．７％増）、純利益１１億９３００万円（同４．１％増）と増収増益となったことが好感されている。



ディスクロージャー関連事業で、株主総会招集通知や統合報告書の売上が増加したことに加え、新たにジェイ・トラストを連結子会社化したことが業績を押し上げた。また、通訳事業で大型のイベントやセミナー及び社内会議などの引き合いが増加したことも寄与した。



なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高３３０億円（前期比１１．２％増）、営業利益４４億円（同８．７％増）、純利益３１億円（同２３．９％減）の従来見通しを据え置いている。



