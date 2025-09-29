外為サマリー：１４８円７０銭台へ下落、日米金利差縮小の観測からドル軟調 外為サマリー：１４８円７０銭台へ下落、日米金利差縮小の観測からドル軟調

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円７７銭前後と前週末午後５時時点に比べ１円００銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７４円４８銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１４９円４０銭前後で推移していたが、その後はドル安・円高が進行。午前１１時過ぎに１４９円ラインを割り込み、午後に入り１４８円９０銭前後の一進一退が続いたが、午後２時３０分以降、再びドルは下落した。前週末２６日に発表された米８月米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は市場予想と一致する結果となり、米利下げに対する期待が強まり時間外の米長期金利は低下。日米金利差縮小の観測からドル売り・円買いが強まった。午後には日銀の野口旭審議委員の講演があったが、ハト派色は薄い内容との見方からドル安要因となったようだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７２８ドル前後と同０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS