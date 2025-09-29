明日9月30日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは永尾柚乃、戸塚純貴、吉村崇（平成ノブシコブシ）、本田望結、松田好花・石塚瑶季（日向坂46）。

VTRでは去年1月、日本中の交通機関が混乱する中、多くの人々を救った東海道新幹線の一大プロジェクトを再現。今回はJR東海の全面協力のもと、セットではなく本物の新幹線を使用するほか東京駅を貸し切るなど、かつてないスケールで撮影を行った。

2024年1月1日と2日に立て続けに起こった未曾有の出来事。能登半島地震の影響と羽田空港での衝突事故で、日本中の交通機関が混乱。大ピンチの中、この窮地を救うべく東海道新幹線は前例のない決断をした。多くの人々によりそった東海道新幹線の一大プロジェクトとは？知られざる32時間の闘い、そして使命を持って尽力した人たちの熱き想いを伝える。

スタジオでは、ゲストが大ピンチに陥った体験をトーク。

永尾は飛行機に乗った際に、「トイレに行って出ようと思ったらドアが開かなくて」という非常事態に。「『すみません！』とか『Sorry！』って言っても開けてくれなくて…」その驚きの出来事の結末とは？

番組初登場ながら、臨場感たっぷりにテーマに合わせた数々のエピソードトークを繰り広げる永尾に、吉村は「トークすごすぎません!?」と驚愕の表情を見せる。

本田は自身の血液型に関する驚きのエピソードを公開！

戸塚は20歳ごろの時に牛丼屋さんへ。しかし「お会計の時に財布にお金が入ってなくて」と、絶体絶命の危機に…!? そんなプチパニック状態の戸塚を救うまさかの奇跡が！

松田は「中学生の時に、カナダへホームステイに行く機会があった」と空港へ。だが、そこでパスポートを忘れてきたことが判明！家族総出で緊急事態を乗り切った瞬間を振り返る。