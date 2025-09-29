ＦＩＧ、今期配当を5円増額修正

ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ] が9月29日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は5円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開示した「配当方針の決定に関するお知らせ」のとおり、配当水準について明確な基準を設け、連結配当性向 30％以上を基準として配当を実施することといたしました。 これは、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの一環であり、株主の皆様への利益還元を一層強化し、中長期的な利益成長に応じた安定的かつ持続的な株主還元を目指すものです。 こうした方針のもと、直近の業績動向等を総合的に勘案した結果、2025 年 12 月期の期末配当金予想について増配を決定いたしました。 これにより、2025 年 12 月期の年間配当金は、１株あたり 10 円となる予定であります。

