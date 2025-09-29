ETF売買代金ランキング＝29日大引け
29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 113366 -13.6 35080
２. <1540> 純金信託 18654 106.3 18165
３. <1357> 日経Ｄインバ 13168 -33.5 7659
４. <1360> 日経ベア２ 12216 -23.8 187.9
５. <1458> 楽天Ｗブル 10309 1.6 41600
６. <1321> 野村日経平均 7572 -13.0 46690
７. <1579> 日経ブル２ 6891 -16.3 377.8
８. <1306> 野村東証指数 6413 -2.6 3285.0
９. <1541> 純プラ信託 5182 63.4 8430
10. <1542> 純銀信託 4145 108.3 21780
11. <2036> 金先物Ｗブル 3561 68.1 132550
12. <1326> ＳＰＤＲ 2882 44.4 52300
13. <1568> ＴＰＸブル 2834 -49.9 610.0
14. <1329> ｉＳ日経 2812 48.1 4681
15. <1545> 野村ナスＨ無 2514 3.8 36990
16. <1459> 楽天Ｗベア 2419 -26.2 309
17. <314A> ｉＳゴールド 2106 23.6 269.4
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2101 -2.5 46560
19. <1476> ｉＳＪリート 1962 39.8 1985
20. <2644> ＧＸ半導日株 1810 -36.7 2201
21. <1473> Ｏｎｅトピ 1796 270.3 3210.0
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1756 -23.2 53890
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1573 45.8 2070.0
24. <2017> ｉＦプ１５０ 1402 4148.5 1214
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1327 61.0 625.1
26. <1328> 野村金連動 1306 65.7 13575
27. <1615> 野村東証銀行 1294 -7.5 465.7
28. <1308> 上場東証指数 1283 -20.6 3243
29. <1398> ＳＭＤリート 1199 33.2 1959.0
30. <1489> 日経高配５０ 1166 16.5 2590
31. <2628> ｉＦＥ科創板 1047 113.2 4250
32. <1571> 日経インバ 955 55.8 474
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 871 -30.2 2238
34. <1655> ｉＳ米国株 859 -25.0 715.7
35. <1330> 上場日経平均 841 -23.4 46720
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 791 243.9 1972
37. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 730 332.0 7586
38. <2553> Ｏｎｅ中国５ 726 -22.8 2290.0
39. <1358> 上場日経２倍 607 -32.7 66200
40. <1580> 日経ベア 563 -10.4 1258.0
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 560 -32.4 57500
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 527 -1.7 1118
43. <1346> ＭＸ２２５ 524 -77.8 46770
44. <1475> ｉＳＴＰＸ 517 -69.6 323.3
45. <2094> ＲＥＩＴイン 517 -4.8 796
46. <1543> 純パラ信託 515 126.9 58300
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 509 -2.9 28545
48. <404A> ＧＸ中テ１０ 470 99.2 1246
49. <1673> ＷＴ銀 411 125.8 6565
50. <2564> ＧＸ高配日株 406 259.3 3171
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
