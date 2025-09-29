　29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　113366　　 -13.6　　　 35080
２. <1540> 純金信託　　　　 18654　　 106.3　　　 18165
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 13168　　 -33.5　　　　7659
４. <1360> 日経ベア２　　　 12216　　 -23.8　　　 187.9
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10309　　　 1.6　　　 41600
６. <1321> 野村日経平均　　　7572　　 -13.0　　　 46690
７. <1579> 日経ブル２　　　　6891　　 -16.3　　　 377.8
８. <1306> 野村東証指数　　　6413　　　-2.6　　　3285.0
９. <1541> 純プラ信託　　　　5182　　　63.4　　　　8430
10. <1542> 純銀信託　　　　　4145　　 108.3　　　 21780
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　3561　　　68.1　　　132550
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2882　　　44.4　　　 52300
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2834　　 -49.9　　　 610.0
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2812　　　48.1　　　　4681
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2514　　　 3.8　　　 36990
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2419　　 -26.2　　　　 309
17. <314A> ｉＳゴールド　　　2106　　　23.6　　　 269.4
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2101　　　-2.5　　　 46560
19. <1476> ｉＳＪリート　　　1962　　　39.8　　　　1985
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　1810　　 -36.7　　　　2201
21. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　1796　　 270.3　　　3210.0
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1756　　 -23.2　　　 53890
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1573　　　45.8　　　2070.0
24. <2017> ｉＦプ１５０　　　1402　　4148.5　　　　1214
25. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1327　　　61.0　　　 625.1
26. <1328> 野村金連動　　　　1306　　　65.7　　　 13575
27. <1615> 野村東証銀行　　　1294　　　-7.5　　　 465.7
28. <1308> 上場東証指数　　　1283　　 -20.6　　　　3243
29. <1398> ＳＭＤリート　　　1199　　　33.2　　　1959.0
30. <1489> 日経高配５０　　　1166　　　16.5　　　　2590
31. <2628> ｉＦＥ科創板　　　1047　　 113.2　　　　4250
32. <1571> 日経インバ　　　　 955　　　55.8　　　　 474
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 871　　 -30.2　　　　2238
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 859　　 -25.0　　　 715.7
35. <1330> 上場日経平均　　　 841　　 -23.4　　　 46720
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 791　　 243.9　　　　1972
37. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　　　 730　　 332.0　　　　7586
38. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 726　　 -22.8　　　2290.0
39. <1358> 上場日経２倍　　　 607　　 -32.7　　　 66200
40. <1580> 日経ベア　　　　　 563　　 -10.4　　　1258.0
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 560　　 -32.4　　　 57500
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 527　　　-1.7　　　　1118
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 524　　 -77.8　　　 46770
44. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 517　　 -69.6　　　 323.3
45. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 517　　　-4.8　　　　 796
46. <1543> 純パラ信託　　　　 515　　 126.9　　　 58300
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 509　　　-2.9　　　 28545
48. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 470　　　99.2　　　　1246
49. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 411　　 125.8　　　　6565
50. <2564> ＧＸ高配日株　　　 406　　 259.3　　　　3171
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース