Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、最新ショットを公開した。

■長めの前髪から瞳をのぞかせる佐久間大介

【画像】佐久間大介のアンニュイな自撮りショット／河北裕介とのコラボで新鮮なビジュアルを披露した佐久間大介

佐久間は「髪伸びた～」というコメントとともに、黒タンクトップ姿の自撮りショットを公開。

ノーセット風の髪は鮮やかなピンクから毛先にかけて淡く色づくグラデーションで、前髪は目の下まで伸び、襟足も長め。首をかしげ、やや上目遣いでカメラを見つめる姿からはクールな印象が漂う。

さらに、佐久間は「この髪の長さで河北さん(@kawakitayusuke)にヘアメイクしてもらいたいな～(^^)」と綴り、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介への信頼と期待をのぞかせた。

ファンからは「美しすぎる」「河北メイクの佐久間くん大好物」「すっぴんの色気よ」「フェイスラインが美しい」「文章の緩さと写真の質感合ってなくない？すっごいギャップ」「色気爆発してる」「刺激強い」「河北さんとのコラボ見たい！」など多くの反響が寄せられている。

■河北裕介とのコラボで新鮮な魅力を見せたことも

なお、佐久間は2025年2月、河北がプロデュースするヘアケアブランド「&be HAIR」のブランドアンバサダーに就任。同ブランドのビジュアルでは“大人モード”な表情で新たな魅力を放った。

また、佐久間が雑誌『Voce』8月号で表紙を務めた際に河北がヘアメイクを担当。流れるようにセットされたピンクヘアと凛々しい眉毛が印象的で、ファンに新鮮な驚きを与えた。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/