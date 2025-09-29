日経平均29日大引け＝続落、311円安の4万5043円 日経平均29日大引け＝続落、311円安の4万5043円

29日の日経平均株価は前週末比311.24円（-0.69％）安の4万5043.75円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は156、値下がりは1440、変わらずは15と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は29.07円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が23.3円、ホンダ <7267>が17.42円、トヨタ <7203>が16.8円、ファストリ <9983>が15.4円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を182.33円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が39.50円、フジクラ <5803>が19.58円、エムスリー <2413>が12.93円、レーザーテク <6920>が6.42円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は海運業で、以下、輸送用機器、証券・商品、銀行業、パルプ・紙、卸売業が並んだ。



