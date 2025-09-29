ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金2648億円 ETF売買動向＝29日大引け、全銘柄の合計売買代金2648億円

29日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比6.6％減の2648億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.0％減の1769億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> など70銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> が6.47％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.45％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> が3.38％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.10％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は3.11％安と大幅に下落した。



日経平均株価が311円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1133億6600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1407億300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が131億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が122億1600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が103億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が75億7200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が68億9100万円の売買代金となった。



株探ニュース

