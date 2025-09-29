神奈川県横須賀市の学校の女子トイレに侵入し、設置した小型カメラで盗撮したとして、設備会社社員の男が逮捕されました。

警察によりますと、性的撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、設備会社の社員・山口祐弥容疑者（24）です。

山口容疑者はことし1月、神奈川県横須賀市の学校施設の女子トイレに侵入し、女子トイレに設置した小型カメラで女性1人の性器などを盗撮した疑いがもたれています。

山口容疑者はトイレの便座の裏に幅2センチから3センチほどの小型カメラを設置し、犯行に及んだということです。

学校施設の関係者が小型カメラを発見し、報告を受けた校長が警察に通報したことで事件が発覚しました。

警察が小型カメラを確認したところ、山口容疑者とみられる人物の顔やネームプレートが映っていたことなどから関与が浮上しました。

山口容疑者は調べに対し「やったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察によりますと山口容疑者は、修理業者として複数回、この学校施設を訪れたことがあり、犯行当日も業者として学校を訪れた可能性があるということです。

警察は動機などについて詳しく調べています。