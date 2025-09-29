歌手の久保田利伸（６３）が２８日、テレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」にＶＴＲ出演。「久保田利伸特集」として、自身の音楽について語った。

この日は、スタジオに出演していた「Ｄａ―ｉＣＥ」のボーカル・花村想太から「卓越したリズム感はどこで身に付けた？」と質問が飛んだ。これに久保田は「どこで習得した、身に付けた、もしくは練習…これは分からない。リズムの練習なんかするはずがない」と回答した。

しかし「でも、小さなころによく大人に怒られたんですよ。盆踊り大会で」と切り出すと「（盆踊り大会を）自分の家の裏でやってた。５時間ずっと僕は、盆踊りを、トランス状態でやらしてもらって。ノンストップで」と盆踊りでのエピソードを告白。「そろそろやめなさい、利伸」「盆踊りなんだからそういうノリはやめなさい」と言われたといい、自分の踊り方に「バックビートが入っていた。そのクセがあった」と明かした。

小学校の運動会の盆踊りでも「あの時も怒られましたね、体育の先生に。『真面目にやれ、久保田！』って」と指摘されたとか。久保田は「腰が入っちゃうらしいです、ステップを踏むところで」と苦笑し「僕は多分、盆踊りはグルーヴの基本の１つの要素に入っているんじゃないかと」と分析した。

これに、スタジオの古田新太は「盆踊りで後ろでリズム取る奴、おれへん」とコメントした。