カブスの鈴木誠也外野手（３１）が狄世辰討た瓠レギュラーシーズン最終戦となった２８日（日本時間２９日）の本拠地カージナルス戦に「５番・右翼」で出場し、４試合連続本塁打となる３２号ソロを放って３打数１安打１打点。日本選手のシーズン本塁打で２００４年の松井秀喜（ヤンキース）を抜き、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に次ぐ単独２位に躍り出た。

後半戦はスランプに陥っていたが、２５日（日本時間２６日）のメッツ戦で３９試合ぶりの一発を放って以降は急上昇。２６日（同２７日）のカージナルス戦では日本選手の右打者で史上初めて３０本塁打を達成し、初の１００打点にも到達するなど４戦５発の固め打ちでレギュラーシーズンを終えた。

地元紙「シカゴ・サンタイムズ」は「鈴木誠也のバットが、まさに絶好のタイミングで復活した。シーズン後半は低迷していた鈴木だが、レギュラーシーズン最終盤にパワーを見せつけ、最終４試合で５本ものホームランを放ち、打線の中心打者としての存在感を再び示した」と興奮気味に伝えた。

ダンスビー・スワンソン内野手（３１）は「彼が本来の調子を取り戻し、自信を回復して、皆が知っている通りのプレーヤーとして戻ってきたのは素晴らしいことです」とポストシーズン直前の復活を喜び、クレイグ・カウンセル監督（５６）も「彼はシーズン後半の大部分で苦しんでいましたが、絶好のタイミングで調子を上げてきました。ポストシーズンに臨むにあたり、彼は非常に自信に満ちた状態です」と目尻を下げた。

プレーオフは３０日（日本時間１０月１日）に３回戦制のワイルドカードシリーズで開幕し、カブスはダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（２９）のパドレスと対戦する。イアン・ハップ外野手（３１）から「彼はメジャーリーグ屈指の打者で、右打者の中で最も美しいスイングをしている選手の一人だ」とたたえられた日本最強の右打者が、チームを頂点に導く。