エース＆松井ケムリ、『探偵！ナイトスクープ』に加入決定
バッテリィズのエースと令和ロマンの松井ケムリが、『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ／毎週金曜23時17分）に新たな探偵として加わることが決定した。
【写真】『ナイトスクープ』探偵全員集合のポスターをイッキ見！
本番組では、個性あふれる探偵たちが、さまざまな依頼に体当たりで挑み、感動と笑いを届けてきた。新探偵の2名が、どのようなユニークな視点で依頼に切り込み、どんな新しい風を番組に吹き込むのか、注目したい。
また、今回加入した新探偵を含めた探偵10名のポスターが、渋谷（東京）となんば（大阪）でそれぞれ1か所ずつ掲出される。大阪ではOsaka Metro御堂筋線なんば駅改札外通路（20番出口付近）、東京では渋谷エリアの巨大パネル（※駅係員への問い合わせはご遠慮ください）。
ポスターのテーマは「AIに聞いても解決しないこと、探偵！ナイトスクープに聞いてみよう」。これまで本番組では、AIでは導き出せない、人の心に寄り添う温かい感動や、理屈では説明できない不思議な出来事などに探偵たちが真正面から向き合ってきた。今回のポスターでは、そのテーマを体現する過去の依頼内容と探偵が紹介されている。もちろん、新たに加わるエース探偵や松井ケムリ探偵も登場する。
ポスターの掲載期間は、9月29日から10月5日までの1週間。ポスターに掲載されたQRコードを読み込むと、実際に放送された過去回をTVerで視聴できる。
『探偵！ナイトスクープ』は、ABCテレビにて毎週金曜23時17分放送。
