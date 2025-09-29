『SPY×FAMILY』Season3、オープニング主題歌はスピッツ TVアニメへの書き下ろしは初
10月4日スタートのアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時放送）のオープニング主題歌が、スピッツによる「灯を護る」に決定。スピッツがTVアニメに書き下ろし楽曲を提供するのは今回が初となる。あわせて、同曲を使用したノンクレジットオープニング映像も先行公開された。
【動画】『SPY×FAMILY』Season3 オープニング主題歌スピッツ「灯を護る」アニメ映像（ノンクレジット）
本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。
28日にローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいを含む7劇場で実施されたSeason3先行上映会の舞台挨拶にて、ノンクレジットオープニング映像とともに主題歌アーティスト情報が解禁された。
これまで本作のオープニング主題歌はOfficial髭男dism、BUMP OF CHICKEN、Adoが担当してきたが、Season3では4人組ロックバンド・スピッツが担当し、楽曲名は「灯を護る」に決定した。スピッツがTVアニメに書き下ろし楽曲を提供するのは今回が初となる。また、オープニング映像の絵コンテ・演出はアニメーターで演出家の夏目真悟が手がけた。
スピッツの草野マサムネは、「可愛くてコミカルな描写が楽しい『SPY×FAMILY』ですが、常にストーリーの根底に流れる『哀しみ』があり、そこから逃げない歌にしたいと思いました。しかも楽曲全体のベクトルが最終的には希望に向かっているような、そんな歌に。スピッツと『SPY×FAMILY』の組み合わせは意外に思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。でもきちんと作品に寄り添えてたらいいなあと思います」とコメントを寄せた。
Season3は、10月4日23時より初回放送が決定しており、さらにその翌日10月5日20時50分よりテレ東系列にて大ヒットを記録した『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の地上波初放送となる。
アニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回は、テレビ東京系にて10月4日23時より放送。BSテレ東にて10月5日24時30分放送。
