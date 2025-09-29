BUMP OF CHICKEN「とても誇らしく、幸せ」 『ヒロアカ』FINAL SEASONのEDテーマを書き下ろし！
10月4日スタートのテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週土曜17時30分）のエンディングテーマを、BUMP OF CHICKENが担当。EDテーマ「I」を書き下ろした彼らからコメントが到着した。
【写真】“ヒロアカ”がいよいよ完結！ アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』キービジュアル
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月に完結を迎えた堀越耕平による漫画『僕のヒーローアカデミア』をアニメ化したテレビシリーズの最終章。
このたび、エンディングテーマが発表。BUMP OF CHICKENによる書き下ろし新曲「I」となることが決定した。彼らはかねてから『僕のヒーローアカデミア』の大ファンで、今回の「I」は彼らが思うヒロアカの世界観を体現した楽曲となる。
BUMP OF CHICKENが週刊少年ジャンプ作品の主題歌を担当するのは、初めてアニメタイアップを行った2003年公開の映画『ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険』の「sailing day」以来で実に22年ぶりの2度目。“ヒロアカ”作者の堀越耕平は幼少期からの「ONE PIECE」ファンであることを公言しており、高校生の時にコミックスの巻末コーナーにイラストを投稿して掲載された経験も。そんな2作をBUMP OF CHICKENがつなぐ、縁の感じられるコラボレーションとなる。
BUMP OF CHICKENは、「メンバー全員大ファンであるヒロアカのエンディングテーマを担当させていただく事、とても誇らしく、幸せに思います。心を込めて全力で制作しました。ファイナルシーズン楽しみにしています！」と熱意と、ファンとしての作品への期待を寄せた。BUMP OF CHICKEN「I」のEDは、10月11日の放送から登場予定。
なお、第1期からFINAL SEASONまで、全28アーティスト、計28曲のOP＆EDテーマを紹介、アーティスト陣からのスペシャルコメントも特設ホームページにて公開中だ。
アニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月4日より毎週土曜17時30分放送。
