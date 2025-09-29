井桁弘恵、美ウエスト透けるシースルートップス姿「クール＆ビューティ」「惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】女優の井桁弘恵が、29日までに自身のInstagramを更新。美しいウエストを見せたシースルー衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】井桁弘恵、シースルー衣装で美ウエスト披露
井桁は「少し前ですが。ショーにお邪魔しました」とファッションブランド「VIVIANO」のショーの見学を報告。黒のシースルー素材を使用した立体的なデザインのトップスを着用し、美しいウエストラインを披露している姿が写されており、「世界観を写し出すお洋服一着一着が目の前でふわっと通り過ぎて。気づいたらどっぷりその世界に没入していました」とショーの感想を綴っている。
この投稿に、ファンからは「クール＆ビューティ」「惚れる」「可愛いし綺麗」「美しいウエスト」「似合いすぎる」「スタイル抜群」「ドレスが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井桁弘恵、シースルー衣装で美ウエスト披露
◆井桁弘恵、シースルー衣装で美ウエスト披露
井桁は「少し前ですが。ショーにお邪魔しました」とファッションブランド「VIVIANO」のショーの見学を報告。黒のシースルー素材を使用した立体的なデザインのトップスを着用し、美しいウエストラインを披露している姿が写されており、「世界観を写し出すお洋服一着一着が目の前でふわっと通り過ぎて。気づいたらどっぷりその世界に没入していました」とショーの感想を綴っている。
この投稿に、ファンからは「クール＆ビューティ」「惚れる」「可愛いし綺麗」「美しいウエスト」「似合いすぎる」「スタイル抜群」「ドレスが素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】