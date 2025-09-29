B’z稲葉浩志、夫婦で片岡愛之助の歌舞伎観劇へ 2ショット公開で交流明かす「新幹線で京都まで来て下さいました」
【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の片岡愛之助が9月28日、自身のInstagramを更新。B’zの稲葉浩志との交流について明かした。
【写真】稲葉浩志＆片岡愛之助、仲睦まじい様子の2ショット
京都・南座にて上演された歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」が9月26日、千秋楽を迎えたことを受け、片岡は「以前、稲葉さん御夫妻と私達夫婦4人で食事した時、ルパン歌舞伎、絶対行きたいと言って下さってましたが、まさかまさか、多忙の中、朝から新幹線で京都まで来て下さいました 本当に嬉しかったです！！」と歌舞伎の観劇に京都まで来た稲葉との2ショットを公開。「劇中、アドリブでB'zさんネタを挟んでみたり。3時間半の公演、稲葉さんもめちゃくちゃ楽しんでくれたようでよかった」と記した。
また「僕は、B'zさんの音楽はもちろんのこと、稲葉浩志『Koshi Inaba LIVE 2024〜en-Zepp〜COMPLETE CUBE』ヘビロテです」とライブBlu-ray＆DVDの作品名を挙げ、B’zと稲葉のソロ、両方とも好きであると明かしている。
この投稿には「お2人ともかっこいい」「B’z愛伝わる」「貴重なエピソード嬉しい」「稲葉さんと同じ空気吸えてたのやばい」「稲葉さん遠征してるのすごい」といった声が寄せられている。片岡は2016年に女優の藤原紀香との結婚を発表した。（modelpress編集部）
