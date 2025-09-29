元尼神インター誠子「うつわからイメージしたおかず」4品披露「食べてみたい」「レシピ教えて」の声
【モデルプレス＝2025/09/29】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が、29日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】誠子、本格的な手作り和食4品
誠子は「うつわからイメージしたおかずたち」と料理への思いを綴り、大根と砂肝とろろ昆布煮、焼き白茄子のスルメイカたれの煮浸し、ピーマンと干し柿バター炒めもん、だし巻き玉子の4品を並べた写真を公開。それぞれ異なる器に盛り付けられた和食が映されている。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「食べてみたい」「レシピ教えてほしい」「盛り付けも素敵」「料理上手」「器のセンス抜群」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】誠子、本格的な手作り和食4品
◆誠子、器からイメージした4品の和食披露
誠子は「うつわからイメージしたおかずたち」と料理への思いを綴り、大根と砂肝とろろ昆布煮、焼き白茄子のスルメイカたれの煮浸し、ピーマンと干し柿バター炒めもん、だし巻き玉子の4品を並べた写真を公開。それぞれ異なる器に盛り付けられた和食が映されている。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「食べてみたい」「レシピ教えてほしい」「盛り付けも素敵」「料理上手」「器のセンス抜群」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】