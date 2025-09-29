米国オハイオ州で、韓国系を含むアジア系女性らが売春容疑などで一斉に逮捕された。

オハイオ州トレド地域メディア「The Blade」などによると、トレド警察は24日（現地時間）、マッサージ店2カ所を急襲し、女性6人を逮捕したと明らかにした。警察はこれらの店舗を「売春宿」（brothel）と表現した。

「Chang Mi Sauna」と「Sky Spa」という名前を併用しているトレド東部地域の店舗では4人が、トレド北部郊外の「Asian Healthy Massage」では2人がそれぞれ検挙された。

現地の捜査当局と矯正当局は、この6人の氏名と年齢、オレンジ色の囚人服を着て撮影されたマグショットなど身元を公開した。Chang Mi Saunaで検挙された4人は、ソン・ウェイト（Sun Waite、72）、ヘロン・キム（Hyeron Kim、57）、キョン・ソ（Kyung Seo、55）、エリカ・イルヒョン（Erica Ilhyun、48）らだ。

このうちソン・ウェイトは、4級重犯罪である売春斡旋（あっせん）容疑を受けている。ソン・ウェイトは警察の取り調べで、女性たちの売春の約束を取りまとめ、彼女らを監視していた事実を認めたと伝えられている。ヘロン・キムは売春斡旋と売春容疑で起訴された。2人にはそれぞれ保釈金1万ドル（約149万円）が設定された。売春容疑がもたれているキョン・ソの保釈金は1000ドルだ。