日本防衛省が2024年に設立した専門家パネルが、防衛能力の抜本的強化案の一つとして垂直発射装置（VLS）を搭載した新型潜水艦の導入を提案した。垂直発射管を搭載した潜水艦は最新型のたいげい型より大きくなるとみられ、次世代推進技術を導入するべきだと提案した。文書では次世代推進技術が何であるかを明らかにせず、防衛省も主に固体バッテリーと燃料電池を意味すると伝えた。しかし原子力推進方式と推定する報道が相次いだ。

＜1＞日本、VLS搭載する次世代潜水艦用を検討

日本防衛省の専門家グループは中国に積極的に対応するため原子力潜水艦と解釈できる次世代推進システムで潜水艦隊の強化を注文した。26ページ分量の「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」報告書の提案部分では垂直発射装置（VLS）搭載潜水艦に関する内容に言及されている。

防衛省専門家パネルの公式名称は「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」だ。防衛力増強計画など3大戦略安全保障文書の履行現況を検討し、未来の課題を導出するために2024年2月に設立された。

専門家グループは垂直発射装置（VLS）を搭載した潜水艦が長距離ミサイルを搭載し、長時間潜航・長距離航海能力を保有するべきだと主張した。このため従来の慣行に拘束されず、次世代推進システムの活用を考慮する研究・技術開発を推進する必要性を強調した。

専門家グループは具体的にどのような種類の次世代推進システムを念頭に置いているかは明示しなかったが、日本防衛省の関係者は9月18日の記者会見で次世代推進システムは主に固体バッテリーと燃料電池を意味すると明らかにした。記者会見では記者らの原子力潜水艦導入の可能性に関する執拗な質問に対し、同関係者はあらゆる可能性を排除しないとだけ答えた。

しかし日本が水中で長距離ミサイルを発射できる垂直発射装置を搭載した新たな級の潜水艦を建造するには、船体が現在より大きく、追加の戦力供給能力を確保しなければならない。現在最新のたいげい型は原子力潜水艦に比べて相対的に船体が小さく、電力供給が制限的であるため、垂直発射管を搭載するのは難しい。

また、新型潜水艦は次世代高出力ソナーと多様な無人潜水艇を搭載しなければならず、従来の潜水艦より多くの電力を必要とする。日本メディアは次世代潜水艦の建造は次の会計年度の2028年の予算から始まるとみている。これは防衛省と海上自衛隊がすぐにも次世代潜水艦に関する本格的な検討を始める必要があることを意味する。

＜2＞欧州がドローンとミサイル用小型ジェットエンジンの供給に困難

欧州が再武装を始めて以降、さまざまな武器の生産が増え、特にドローンと巡航ミサイルのような誘導武器の生産が爆発的に増えている。しかし欧州の高い需要に比べ、これを満たす供給企業の能力が制限され、困難に直面している。

ドイツ国防専門メディアのハルトプンクトによると、欧州の巡航ミサイル開発・生産プログラムは仏サフラン、ウクライナのモトール・シーチ、トルコのカレ・アルゲ、そして米ウィリアムズインターナショナルの4つのエンジン製作会社に依存しているという。

仏サフランは仏エグゾセ、スウェーデンRBS−15ミサイル、ノルウェーNSM対艦ミサイルとMBDAのストームシャドー／スカルプ−EGなど巡航ミサイルにミニジェットエンジンを供給している。ウクライナのモトール・シーチは自国産R−360ネプチューン対艦ミサイル、トルコのカレ・アルゲはSOM巡航ミサイルなど自国ミサイルのプログラムを支援してきた。ウィリアムズインターナショナルはノルウェーのJSMとドイツ・スウェーデン共同開発のタウルスKEPD350巡航ミサイルにエンジンを供給している。

このほかオランダのデスティナスがRUTA小型巡航ミサイルに使用されるT150ターボジェットエンジンを供給し始め、チェコのPBSはまだ欧州やその他の国の巡航ミサイルにエンジンを供給していないが、今年米国に大規模投資をしてエンジン工場を建設する予定だ。この両社は相対的に小規模であり、欧州にそれほど力になっていない。

これら企業のうち米ウィリアムズインターナショナルだけが重量級巡航ミサイル製造に必須のターボファンエンジンを供給している。ターボジェットエンジンも原則的に地上攻撃用長距離巡航ミサイルを推進できるが、ミサイルの生存性と戦闘力に重要な低高度飛行性能ははるかに落ちるという。

欧州最高のエンジン製作会社である仏サフランも米トマホークに使用されるF107−WR−402ターボファンエンジンより燃料効率が低いTR系列ターボジェットエンジンを製造する。戦略的自律性の側面で見ると、このように重要な分野で米国の技術に依存するのは理想的でないが、欧州には代案がほとんどない。欧州産ミニターボファンエンジンの開発は理論的には可能だが、短期的な解決策ではない。

独ハルトプンクト紙はこうした理由から欧州が通常型ミサイル分野でロシアと競争するには欧州の小型エンジン生産拡大を真摯に考慮する必要があると主張した。

＜3＞ドイツ、850億ドル規模の国防パッケージ準備中

ポリティコはドイツが約800億ユーロ（約14兆円）規模の調達計画を立てたと報道した。この計画は短期的防衛支出の大部分を欧州産業に誘導し、ドイツ連邦軍を一時的危機解消用の購買から持続的な再武装経路に転換する信号だと、ポリティコは説明した。

ドイツ連邦議会予算委員会に提出された導入目録は次世代護衛艦F127、新規ユーロファイタートランシェ5戦闘機、タウルス巡航ミサイルのアップグレードに特に重点を置いた。追加パトリオットミサイルと車輪型装甲車に対する大規模な現代化も含まれる。

F127護衛艦は空母打撃群、上陸作戦部隊、核心海上輸送路のための広域空中・ミサイル防衛に最適化した新型大型水上戦闘艦だ。ドイツ海軍計画者らは従来予想されていた5、6隻より多い最大8隻まで計画している。

空中領域ではユーロファイタートランシェ5は新規購買とともに運用中の機体に対するレーダーおよび電子戦アップグレードが並行される。仏独共同開発の第6世代戦闘機FCASの進行がまだ決定していない状態だが、ドイツ空軍の主力戦闘機を今後10年間信頼できるよう維持しようという持続的な現代化の一つだ。

タウルスKEPD350は在庫の大々的拡充と新型タウルスNEO変種開発作業を含む。ドイツは数百発の旧型弾薬を保有中で、今回の努力は誘導体・推進体・探索機部品を現代化すると同時に、大規模在庫補充のための現代的生産基盤を構築するとみられる。

ドイツ連邦軍はパトリオットミサイル在庫を拡大する計画で、弾道ミサイル・高高度巡航ミサイル脅威対応用PAC3 MSEと航空機および巡航ミサイル標的対応用GEM−Tを併用する方針だ。また、ウクライナですでに実戦検証を終えたIRIS−T SLM砲台も追加する予定だ。

地上車両分野では重装甲旅団の機動性を維持するために多様な任務変形の8x8ボクサー装甲車数千台などに相当な予算を配分した。

2026年末まで承認予定のプロジェクトを含むパッケージは、ドイツがどのように戦闘力を再建してバルト海と北海でNATO北部戦線を強化する計画かに対する最も明確な視点を提供する。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト