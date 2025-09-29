ＪＲＡは２９日、京都市内のホテルで京都競馬場開設１００周年記念式典を開いた。京都馬主協会の山田貢一会長理事や武豊騎手ら、関係者約２５０人が参加し、吉田正義理事長は「人と馬との関わりは京都の伝統文化として育まれています。本年１００周年という壮大な節目を迎えることができました。京都競馬場がこの歴史ある京都で１００年に渡り、地元の皆さまに支えられてきたという重みを受け止め、次の１００年に向けてさらなる発展を目指していきます」とあいさつした。京都競馬場は１２月１日に開設１００周年を迎え、将棋の藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦（１１月１２、１３日）など多くのイベントが開催される。

また、この日は京都競馬場で記念植樹式も行われ、ライスシャワー碑前にクロガネモチが植えられた。クロガネモチは京都競馬場の旧円形パドックの中心に立ち、京都競馬場のシンボルとして愛された木。現在は場内の時計に生まれ変わり、時を刻んでいる。京都競馬場の甲田啓場長は「新たな歴史の始まりを告げ、これから先の１００年も皆さまに愛される競馬場としてあり続けることを願っています」とコメントした。