SUPER★DRAGONが、メンバー全員で歌詞を書き下ろした新曲「笑い話」を9月28日0時に配信リリースし、同時にMVを公開。また、メジャー4thシングル『Concealer』を12月3日にリリースする。

同情報は、結成10周年を迎えた9月27日にパシフィコ横浜の国立大ホールで開催された、ツアー『SUPER X』ファイナル公演にて発表されたもの。同公演のアンコールでは、『Concealer』のリリースとリリースイベントの開催を発表し、さらに「笑い話」を披露した。

MCでは、「あの日から変わらない9人でやってるってことは本当に幸せなことだなと思います」と伊藤壮吾が涙ながらに告白したほか、田中洸希が「この9人を守っていきたいと改めて思えたことがあった」と発言。10周年という大きな節目に「“やった！”よりも“これからだな”って気持ちの方が大きい」と改めて意気込んだ。

最後に「性格も好きなものもライフスタイルも、てんでバラバラな9人が10年も一緒に歩んでこれた、この事実だけで僕の人生は最高だなって思います。話し出したらキリがないくらい最高の10年。そんな10年の想いをみんなで曲にしてきたんで歌いたいなと思います」という古川毅の言葉から、「笑い話」をメモリアルな映像にメンバー直筆の歌詞を乗せたMVとともに披露。1番をFIRE DRAGONの4人で、2番をTHUNDER DRAGONの5人で歌ったのち、9人そろって〈ただ1人も欠けたくはないでしょ〉と高速ラップを放った松村和哉は、感極まって涙を見せた。

なお、『Concealer』のリリースイベントは、11月8日のイオンレイクタウンkaze 翼の広場でのミニライブ＋特典会を皮切りに、12月7日の南港ATC ITM棟4階特設会場（楽天ブックス限定イベント）まで12公演の開催が発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）