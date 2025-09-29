川崎麻世「相手がいないらしく」松居直美に独身男性を紹介したことを告白「どうなるのか我々は楽しみ」

俳優の川崎麻世が28日に自身のアメブロを更新。タレントの松居直美に独身の友人を紹介したことを明かした。

この日、川崎は「珍しい3ショット 松居直美ちゃんと妻の花音と俺」と切り出し、松居と妻・花音さんとの3ショットを公開。「実はこの日は直美ちゃんが花音に逢いたいと言ってくれていて」と、松居からの希望で会うことになった経緯を説明し「直美ちゃんも以前逢ったイツメンの友達とまた再会した」と報告した。

続けて、松居について「ほんとうに気が利くよー良いお嫁さんになる筈なんだが相手がいないらしく相談されてるんだよ」と明かし「なので1人友達の独身男性を紹介したんだけどね どうなるのか我々は楽しみにしてるんだ」と告白した。

また、松居のお茶目な一面にも触れ「よく見ると直美ちゃん服にサイズのシールを貼ったまま何時間も しかもこれで電車に乗って来た」と報告。「こういうところが直美ちゃんらしくて可愛い」とコメントした。

その後、一行は花音さんの店へ移動したといい「花音の料理を食べて大満足してくれ電車で帰って行った」と報告。「花音も俺の仲間達も」「そんな松居直美ちゃんが大好き」と述べ「年末年始に共演する明治座の舞台『ギンギラ学園物語』を楽しみにしてくれてる」とつづり、ブログを締めくくった。