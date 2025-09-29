J２磐田がアカデミーコーチによる“不正行為”を報告。備品を不正に持ち出し、外部へ売却「誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」
J２のジュビロ磐田は９月28日、クラブ内で不正行為を行なっていたアカデミーコーチとの契約を同25日付で解除したと報告した。
クラブによると、当該コーチはクラブ内に保管されていた備品等を不正に持ち出し、外部へ売却。被害額は総額で約280万円相当にのぼることが判明している。また、本件については全額の弁済を受ける予定であり、すでにJリーグへの報告も済ませているという。
この事態を受け、磐田は公式サイトを通じて、「クラブ運営においては、コンプライアンス遵守および適正な業務運営を最も重要と考えております。今回、このような事態が発生しましたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。日頃より当クラブをご支援・ご声援いただいておりますパートナー、株主、お取引先、ファン・サポーターの皆様、そして特にアカデミー選手およびその保護者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
磐田は今回の不正行為を重く受け止め、再発防止に向けて以下の取り組みを進めていくという。今後の対応は以下のとおり。
・クラブおよび個人所有物の管理徹底
・定期的な監査・チェック体制の強化
・コンプライアンス教育の徹底
・当該業務については、クラブの責任の下で適切に継続できる体制を整備
最後には、「この度の不正行為を重く受け止め、内部管理体制のさらなる強化を図るとともに、再発防止と信頼回復に向け、全社を挙げて取組んでまいります」と改めて強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
