“何のために帰ってきたのか”もう終わった選手だから”という声も――ただ情熱は消えていない。日本代表43キャップを誇る35歳の覚悟「このまま引退したら必ず後悔する」

