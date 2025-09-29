“何のために帰ってきたのか”もう終わった選手だから”という声も――ただ情熱は消えていない。日本代表43キャップを誇る35歳の覚悟「このまま引退したら必ず後悔する」
J２残留ラインぎりぎりの17位の大分トリニータが９月28日、21日のトレーニングにて清武弘嗣が負傷したと発表した。左ヒラメ筋肉離れで、全治までの期間は明らかにしていない。
現在35歳で大分県出身の清武は今季、キャリアの原点である大分に16年ぶりに復帰。ただ、J２開幕直後に同リーグ４試合に出場した後、３月26日に行なわれたルヴァンカップ、レノファ山口戦（２−３）でプレーしたのを最後に欠場が続いている。
今回のクラブの発表を受け、清武がインスタグラムを更新。「リリースの通り、復帰間近で再発してしまいました」と伝えた上で、率直な想いを次のように綴った。
「“何のために帰ってきたのか”もう終わった選手だから”いろいろな言葉をもらいます。これだけ怪我をすると、もう終わりかなと自分でも思ってしまうし、すごく申し訳ない気持ちです。けど、情熱が消えたかと言われると、やっぱり消えてないです。このまま引退したら必ず後悔する。
復帰直前までいって、サッカーできてた時はやっぱり楽しいし、まだまだできると思いました。時間はかかるけど、もう一度しっかり治して、またプレーする姿を見てもらえるように頑張ります」
日本代表で43キャップを誇る名手は、「#いつも応援ありがとうございます」と結んだ。引退はまだ先。不屈の闘志でピッチに戻ってくる覚悟だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
現在35歳で大分県出身の清武は今季、キャリアの原点である大分に16年ぶりに復帰。ただ、J２開幕直後に同リーグ４試合に出場した後、３月26日に行なわれたルヴァンカップ、レノファ山口戦（２−３）でプレーしたのを最後に欠場が続いている。
今回のクラブの発表を受け、清武がインスタグラムを更新。「リリースの通り、復帰間近で再発してしまいました」と伝えた上で、率直な想いを次のように綴った。
復帰直前までいって、サッカーできてた時はやっぱり楽しいし、まだまだできると思いました。時間はかかるけど、もう一度しっかり治して、またプレーする姿を見てもらえるように頑張ります」
日本代表で43キャップを誇る名手は、「#いつも応援ありがとうございます」と結んだ。引退はまだ先。不屈の闘志でピッチに戻ってくる覚悟だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介