天童よしみ、誕生日に90代の母“顔出し”親子2ショット披露「良く似てらっしゃいますね」「人生最高ですね」
歌手の天童よしみが26日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告するとともに、ケーキを前に90代の母との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「良く似てらっしゃいますね」誕生日ケーキを前に母と仲良し2ショットを披露した天童よしみ
天童は「感謝の気持ちを込めて お母さん ありがとうございます 生まれてきて 大感謝です」とコメント。テーブルには色とりどりのフルーツが飾られた豪華なバースデーケーキが並び、ろうそくの火を前に母と並ぶほほ笑ましいショットを公開した。
コメント欄には「お母様にもお祝いしてもらえるって人生最高ですね」「ケーキも豪華ですね〜」「最高の親孝行」「ケーキ美味しそう」「良く似てらっしゃいますね」「一番嬉しいプレゼントですね 幸せだねー」といった声が続々寄せられ、温かさに満ちた投稿となっている。
【写真】「良く似てらっしゃいますね」誕生日ケーキを前に母と仲良し2ショットを披露した天童よしみ
天童は「感謝の気持ちを込めて お母さん ありがとうございます 生まれてきて 大感謝です」とコメント。テーブルには色とりどりのフルーツが飾られた豪華なバースデーケーキが並び、ろうそくの火を前に母と並ぶほほ笑ましいショットを公開した。
コメント欄には「お母様にもお祝いしてもらえるって人生最高ですね」「ケーキも豪華ですね〜」「最高の親孝行」「ケーキ美味しそう」「良く似てらっしゃいますね」「一番嬉しいプレゼントですね 幸せだねー」といった声が続々寄せられ、温かさに満ちた投稿となっている。