『ばけばけ』第12弾キャスト発表 濱正悟が『舞いあがれ！』以来の朝ドラ出演
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第12弾キャストとして濱正悟の出演が決定した。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
濱正悟が演じる庄田多吉は、松江の秀才で、錦織友一の友人。「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する。
■コメント
「舞いあがれ！」ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！
「ばけばけ」の脚本を読んで、大真面目なのにどこか可笑しく愛おしい登場人物たちの心優しい不思議な物語に魅了されました。
庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです。
素敵なキャスト・スタッフの皆さんと共に過ごす時間を大切に刻んでいきたいと思います。楽しみにしていてください！
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■コメント
「舞いあがれ！」ぶりに朝ドラに出演させて頂きます。久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！
「ばけばけ」の脚本を読んで、大真面目なのにどこか可笑しく愛おしい登場人物たちの心優しい不思議な物語に魅了されました。
庄田多吉のように、ものすごく純粋な役柄は実はあまりやったことがなかったので、個人的には挑戦であり新境地になりそうです。
素敵なキャスト・スタッフの皆さんと共に過ごす時間を大切に刻んでいきたいと思います。楽しみにしていてください！