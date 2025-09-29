野口健氏、長女・絵子と共にネパール複数団体から感謝状 2人で笑顔の帰国ショットに「おかえりなさい!!」「強靭親子様〜」
登山家の野口健氏（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。18日に長女で登山家・タレントの野口絵子（21）と共にネパール・ロブチェピークに登頂したことを報告していた同氏は、「ネパール元山岳協会のアンツェリンさんが務める環境団体など複数の団体からこれまでのネパールでの活動に対し感謝状を頂きました」と報告し、感謝状を手に笑顔の親子ショットなど、さまざまな写真を公開した。
【写真】「強靭親子様〜」感謝状を手に笑顔の野口健氏＆長女・絵子の現地ショット ※6枚目
野口氏はさらに「式典では『これからのネパールの活動は絵子さんにバトンタッチしていく』とお話しさせて頂きました。少しずつですが。本人もそのように自覚しています。世代交代というのは、どの団体に関しても大切。富士山クラブもそうであるように。絵子さんにとってこれから大切になってくるのは、ネパールで同世代の仲間を作っていくことです」と“世代交代”についても語った。
この投稿にフォロワーからは「絵子さん、頼むぞー!!健さん、またまだよろしくお願いします!!」「素敵な世代交代です」「おかえりなさい!!」「お帰りなさいませ〜強靭親子様〜」「お二人ともお疲れ様でした 好きなものを沢山食べてしっかり休養されますように」などの声が寄せられている。
