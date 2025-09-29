「2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」

リーダーであり、フロントマンとしてバンドを牽引するCNBLUEの活動と並行して、ソロアーティストとしても10年のキャリアを築き上げたジョン・ヨンファ。

2015年2月に「ある素敵な日〜One Fine Day〜」で念願のソロデビューを果たし、今年で10周年を迎えた彼は、7月にミニアルバム「One Last Day」でソロとして約2年ぶりにカムバックを果たし、同作を引っ提げたアジアツアーを開催。その日本公演「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut：Our Fine Days' IN JAPAN」が、8月に東京・大阪にて行われた。

約10年前のジョン・ヨンファの姿も！2015年3月に開催された初日本単独コンサート「JUNG YONG HWA 1st CONCERT in JAPAN "One Fine Day"」(2015年3月28日収録)も放送

10月26日(日)に衛星劇場にてTV初・独占放送される今回のアニバーサリーライブ。収録された東京公演の会場は、昨年6月にバースデーライブ(「2024 JUNG YONG HWA SOLO TOUR IN JAPAN "Your City" BIRTHDAY PARTY」10月25日(土)に衛星劇場にて放送あり)を行った場所でもある東京ガーデンシアターだ。約1年ぶりに戻ってきたステージに置かれていたのは、一脚のイスとスタンドライト。上質かつどこかノスタルジックな空間の中、特別な夜の幕が明けた。

■2024年6月開催のバースデーライブ「2024 JUNG YONG HWA SOLO TOUR IN JAPAN "Your City" BIRTHDAY PARTY」(2024年6月22日収録／東京ガーデンシアター)のレポート

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

ミラーボールが回る場内にオープニング映像が流れると、黒いスーツにメガネをかけたヨンファが会場下手の通路からサプライズで登場。大歓声に迎えられ、ソロデビュー曲「One Fine Day」をしっとりと歌い上げる。モニターには、現在のヨンファと過去の歌唱映像が並び、10年の歳月が凝縮されたかのようなエモーショナルな演出に胸が熱くなるファンが続出した。一転、次の「Your City」ではボルテージが急上昇。グルーヴィーなサウンドに体を揺らし、カメラ目線で投げキッスを贈るヨンファに、会場は早くも熱を帯びていく。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

最初のMCでは、「日本では初めてステージじゃないところから登場しました。どうでしたか？」と問いかけるヨンファ。今回の公演について「僕たちの素晴らしい10年間を表現したい」「1本の映画のように見せていきたい」と熱い想いを語り、「今日は皆さんと大好きな時間を作りたいです！」と呼びかけると観客はもちろん大歓声で応えた。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

バックダンサーを従えたダンスナンバーでは、パワフルかつセクシーなパフォーマンスで観客を魅了。後にヨンファが「既にライブの終盤並みに盛り上がっていますね」と驚くほど、"BOICE(CNBLUEのファン)"の熱量が最高の一体感を生み出した。チャーミングな姿でも沸かせたプロポーズソング「Would you marry me?」や、全員で振り付けを楽しんだ「On Your Time」と続き、「(10年間で)僕のダンスの実力も上がりました」と自画自賛して笑わせる一幕もあった。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

10年の歩みを振り返り、苦悩や挫折も明かしたヨンファ。そんな彼が「20代のヨンファにこの曲を歌いたい」と言って披露したのは「note to self」だ。客席に背を向け、イスに座って過去の自分を映すモニターを見つめなら「よくやっているよ」と語りかけるように歌う演出は新鮮。ファンもヨンファの10年に深く想いを馳せる、感動的なひと時となった。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

カジュアルな花柄ジャケットに衣装替えすると、(ライブが開催された)8月にぴったりのサマーチューンを届け、「皆さんとの幸せな夏を表現しました」と柔らかな笑顔を見せる。その後も、心温まるブロックや疾走感溢れるロックなど、多彩なエンターテイナーぶりを存分に発揮。クライマックスでは銀テープが舞い上がり、スターの貫禄たっぷりにスモークの中に姿を消した。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

ライブのスタートから既に充電は満タン。だが、時間を追うごとにさらに元気が増していくのがヨンファのライブだ。この日も2度のアンコールに応え、心を込めて歌を届けた。

「2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN」 (C) YOSHIHITO KOBA

この10年で青年から大人へと頼もしい成長を遂げたヨンファ。"宝物"と表現したファンへの深い愛と感謝をしっかりと伝え、メモリアルならではの演出も満載だった今回のアニバーサリーライブ。充実したキャリアが滲むセットリストはもちろん、ノスタルジックな演出も含め、まさに"永久保存版"といえるスペシャルなステージを放送でもぜひ堪能したい。

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN(2025年8月11日収録／東京ガーデンシアター)

放送日時：2025年10月26日(日)19:30〜

2024 JUNG YONG HWA SOLO TOUR IN JAPAN “Your City” BIRTHDAY PARTY(2024年6月22日収録／東京ガーデンシアター)

放送日時：2025年10月25日(土)19:30〜

JUNG YONG HWA 1st CONCERT in JAPAN “One Fine Day”(2015年3月28日収録／東京国際フォーラム ホールA)

放送日時：2025年10月26日(日)0:15〜

チャンネル：衛星劇場

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ