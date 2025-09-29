「ちゃんと返金されるんですか？」PCから発券したチケットは無効？ アイドルの転売対策に賛否両論
8人組男性アイドルグループ「めたもるわん」の公式X（旧Twitter）アカウントは9月28日、投稿を更新。開催を予定しているワンマンライブの一部チケットを「無効」にしたと発表し、賛否両論が寄せられています。
【画像】転売対策に賛否両論
この投稿には「無効多すぎワロタ」「合格発表かよwww」「パソコンで買ったら強制無効なのえぐい」「PC=botみたいな扱いで可哀想」「ちゃんと返金されるんですか？」などの声が。また「転売とかする奴がいるからそうせざるを得なくなる」「大量にチケットとった人への制裁か」「ちゃんと『スマホチケ発のみ』とは書いているから仕方ない」といった声もあり、賛否両論が寄せられている状況です。
(文:堀井 ユウ)
今後も「予告なくチケットを無効とさせて頂きます」同アカウントは「【豊洲PITワンマン無効チケットのお知らせ】」とつづり、1枚の画像を投稿。10月27日、東京・豊洲PITで予定しているワンマンライブについて、パソコンで発券したと判断されたチケットを「無効」にしたと発表しました。Bot（自動化プログラム）を使った転売対策なのでしょうか。また、画像には「今後も同じような行為が発覚した場合、予告なくチケットを無効とさせて頂きます」とも。
「スマホ発券のみ」を事前に呼び掛け8月30日に投稿された同ライブの告知画像によると「前売券全種 スマホ発券のみ」とあり、事前にスマートフォンでの発券を呼び掛けていました。また、今回「無効」となったチケットの多くは0円の「B席」で、無料席を有料で転売されることへの対策と思われます。
