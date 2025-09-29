令和ロマン・くるまが出会ったバングラデシュ人女性の美貌に、視聴者からも称賛の声が殺到している。

【映像】「顔小さい！」「どっちも可愛い」バングラデシュの一軍女子女たち（全身あり）

注目を集めたのは、9月28日に放送されたABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ『世界の果てに、くるま置いてきた』#2に登場した日本語を話すバングラデシュ人の美人妻。南アジア縦断旅の2日目、バングラデシュの首都ダッカで日本語を話す現地夫婦と偶然出会ったくるま。番組内では「バングラデシュの一軍女子感」とテロップが表示されるほどの美貌の持ち主に、くるまは「めちゃくちゃ美人ですね！すごい綺麗！」「岡田結実ちゃんみたい」と絶賛していた。

この場面を見た視聴者からも、女性の美しさを称える声が続々と寄せられ、「めちゃくちゃ可愛い」「美人すぎ」「日本人より可愛いだろ」「女神」「ふぉきふぉきｗ」といったコメントが多数投稿された。また、視聴者の目は細部にまで及び、「顔小さい、スタイルも良いな」というコメントも。長いストレートヘアと整った顔立ち、スタイルの良さが多くの視聴者の心を捉えたようだ。また、「どっちもすごい綺麗」というコメントもあり、美人妻の隣にいた同じく「バングラデシュの一軍女子」の笑顔のキュートなロングヘアの女性も注目を集めていた。