人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が28日に自身のアメブロを更新。公園で長男に起きたアクシデントについて明かした。

【映像】桃、左目の先天性眼瞼下垂症の手術から半年経った次男の姿

この日、桃は「【世田谷公園】痛すぎるであろう、大惨事が…」というタイトルでブログを更新し「ラボエムの後に…世田谷公園に行ってきました！！」と報告。「SL号もあるのですー！！」「交通公園もあって…乗り物もあって、めちゃくちゃいい！！！」と公園の魅力を紹介しつつ、交通公園では、次男が横断歩道を先導していたといい「じーが可愛すぎる」とコメントした。

その後、砂場で遊んでいた時に「たろが、砂がたくさんついた手で目を触っちゃって、目の中に砂が入って大変でしたー」とアクシデントが発生したことを告白。「水で洗い流してなんとか大丈夫だったけど…砂場、なかなか危ないな」と述べ「目の中に砂入るのって相当痛いよね…」と長男を気遣った。

続けて「これから砂場で遊ぶ時はゴーグルつけさせたい勢い。（心配性。笑）」と心境を明かし「でも、こうやって人間の仕組みを少しずつ学んでいくんだよね…」とつづり、ブログを締めくくった。