タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。流行りのアイテムを手に入れたことを明かした。

【映像】北斗晶、1歳初孫に洋服購入「これなら可愛いと思う」

この日、北斗は「今日は、残念ながらOFFではなく明日の撮影の為に移動日」と報告。家には孫・寿々ちゃんが遊びに来ていたといい「バイバイを言わずこっそり家を出て来ました（相変わらずバイバイと言うと泣くので）」と明かした。

また、先日ハワイの友人と東京で食事をしたといい「皆んな、ルーキーとエビアンと仲良くしてる人達の集まりで、浅野ゆう子さんも忙しい中顔を出してくれました」（原文ママ）と報告。「東京タワーの景色は格別です」と食事会を楽しんだ様子をみせた。

友人からはお土産をもらったといい「私が欲しがってた1番新しいイニシャルラブブ」「Hを手に入れてくれました」と写真を公開。「私は、HOKUTOだしHISAKOなのでどちらにしてもHなのよ〜」と説明した。

最後に「ラブブなんて全く知らなかったのに流行ってると聞いたら飛びつくんだから流行り物に弱い私」と自身についてコメントし「それではちょっと遠いけど…行って来まーす」とつづり、ブログを締めくくった。