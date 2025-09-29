密室の男女…“防犯カメラ映像”の流出で熱愛説が浮上した『ボイプラ2』参加者、立場を発表「根拠のないデマ」【全文】

防犯カメラ映像が流出したことで、K-POPアイドルとの熱愛説が浮上したVERIVERYのカンミンが立場を明らかにした。

【画像】男女ともにK-POPアイドル？防犯カメラ映像が流出

9月29日、所属事務所JELLYFISHエンターテインメントは公式立場を発表し、「最近、当社所属アーティストVERIVERYメンバーを対象とした根拠のないデマが、ポータルサイト、オンライン記事、各種コミュニティおよびSNSなどを通じて無分別に流布・拡散されている事実を確認した」と伝えた。

続けて「該当のデマはまったく事実ではなく、アーティストの名誉を深刻に毀損する悪意ある虚偽事実」と強調した。

先立って前日、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」に、カップルとみられる男女がバーの個室でスキンシップを交わす映像が公開された。その映像は、バー店内のCCTV（防犯カメラ）で撮影されたものと推定された。

それを見た一部のネットユーザーたちは、この男女がVERIVERYのカンミンとKISS OF LIFEのジュリーだと主張した。

（写真提供＝OSEN）カンミン

これを受けてジュリー側は9月29日、「私生活のため確認できない」とだけ立場を伝え、否定も肯定もしなかった。

なお、カンミンは先日放送終了したオーディション番組『BOYS II PLANET』で最終9位を記録し、惜しくもデビューを逃した。

JELLYFISHエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、JELLYFISHエンターテインメントです。

当社は2025年8月8日、所属アーティストおよび練習生に対する権益侵害事案に関連し、法的対応方針を告知したことがあります。以降、継続的なオンラインモニタリングとともに、JELLYFISH公式メールを通じて受け付けられた情報提供をもとに、法的対応のための証拠収集を進めております。

最近、当社所属アーティストVERIVERYメンバーを対象とした根拠のないデマが、ポータルサイト、オンライン記事、各種コミュニティおよびSNSなどを通じて無分別に流布・拡散されている事実を確認いたしました。

該当のデマはまったく事実ではなく、アーティストの名誉を深刻に毀損する悪意ある虚偽事実です。

当社はアーティスト保護を最優先とし、悪質なデマの作成、流布、再生産に対しては、情状酌量のない強力な法的措置を取る予定です。

所属アーティストに対する悪性の投稿または虚偽事実を発見された場合は、JELLYFISH エンターテインメント公式メールへ情報提供をお願いいたします。

当社は今後も所属アーティストの権益保護のため最善を尽くし、虚偽事実による被害を防止するため、持続的かつ強硬な対応を続けてまいります。

ありがとうございます。