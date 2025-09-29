乃木坂46筒井あやめ、美肩際立つオフショルトップス姿披露「ラインが綺麗」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/09/29】乃木坂46の筒井あやめが27日、自身のInstagramを更新。美しい肩のラインが際立つオフショルダースタイルを公開した。
【写真】乃木坂46筒井あやめ、オフショル姿で美肩披露
筒井は「久々の名古屋〜」とコメントし、名古屋でのイベントで美しい肩のラインが際立つグレーのオフショルダートップス姿を披露した。眼鏡をかけた知的な表情と、鎖骨が見えるオフショルダーのデザインが印象的なスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵」「二度見した」「ラインが綺麗」「大人っぽい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
