生田絵梨花「噛んでも編集してもらえる」ラジオで良かった、7回噛んだところもすっきり
女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、9月28日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。“ラジオで良かったなと思うところ”を語った。
番組は今回で最終回ということで、リスナーからの質問に答えていく生田。その中で「ラジオならではの、表情なしの音声だけでリスナーに伝える難しさなど教えていただけたら」と質問を寄せられる。
これに生田は「なんだろう。普段、結構表情とか、あとこう…すごい私は手とかめっちゃつけるので、それでなんとか相手に伝えようとしてたのが大きかったんだなっていうのは、すごい感じましたね。語彙力、伝えたいんだけど語彙力なって思うこととかもあったり」と語る。
また、「あと結構最初の頃は『もうちょっとテンション上げようか』とか言われることもありましたよね（笑）。声でコミュニケーション取る…でも難しいというよりかは、その楽しさすごい感じた、知ったっていうのはあるかな」とも。
そして「ラジオで良かったなって思うものの一つは、噛んでも編集してもらえるっていうのはある（笑）」と話し、「だって今、（寄せられた）コメント読んでて、私、実は7回くらい噛んでるんですよ。でもきっと皆さんに届く頃には、きっとすっきり、編集されているだろうということで。それは、ラジオで良かったなと思うところでありますね」と語った。
なお、生田が「7回くらい噛んでる」と話していた部分は、何事もなかったようにスムーズなトークがオンエアされていた。
