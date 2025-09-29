２月末でＴＢＳを退社したフリーの加藤シルビアアナウンサーが２９日、都内で行われたデジタル証券「ｒｅｎｇａ」新サービス開始記者会見で司会を務めた。同サービスを展開するデジタル証券株式会社の山本浩平代表取締役ＣＥＯは加藤アナの夫。初の夫婦共演になり、加藤アナは「少しこっぱずかしい気持ち」と照れ笑いした。

加藤アナは爽やかな白のスーツ姿で登場。今年２月にＴＢＳを退社し、４月に第４子を出産したことを発表した。この日が、初の夫婦共演かつ退社後初の公の場になり、「今朝、夫は『３か月前からこの日のために調整した』と言っていましたが、私は新人を思い返して、朝から早口言葉をしてみたり…」と苦笑いで明かした。報道陣から夫に直してほしいところを問われると、「仕事人間なので、夜しっかり寝て、体調を整えて欲しい」と思いやり、「彼の特徴は、ぶれない人。自分が信じたものをこれからも。ぶれないところが好きなので、変わらないでいて欲しい」と新事業をスタートさせた夫へエールを送った。

明日で３女が生後半年だと告白。「育児はもちろん大切ですが、社会に参画していきたい気持ちもあります。子育てを第一に考えながら、自分のペースで仕事をしていきたいです」と育児と仕事を両立したいと語った。一方で、今後の夢は古巣への凱旋（がいせん）。「現役時代の夢がサンデージャポンに出ること。薄口アナウンサーとして古巣にまた呼んでいただきたい」と語った。