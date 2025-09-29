２月末でＴＢＳを退社したフリーの加藤シルビアアナウンサーが２９日、都内で行われたデジタル証券「ｒｅｎｇａ」新サービス開始記者会見で司会を務めた。同サービスを展開するデジタル証券株式会社の山本浩平代表取締役ＣＥＯは加藤アナの夫。初の夫婦共演になった。

爽やかな白のスーツ姿で登場した加藤アナは、会見冒頭に「元ＴＢＳアナウンサーの加藤シルビアです」と深々とお辞儀をすると、フラッシュを浴びた。同サービスは、投資単位を１口１０万円に小口化し、投資家間でも売買を可能にした資産運用サービス。代表を務める山本氏は自己紹介で「プライベートな話で恐縮なんですが、２０１６年に司会の加藤シルビアと結婚しまして、４児の父でございます」と照れ笑い。加藤アナは会場の隅に用意された椅子に座り、柔らかな笑顔で夫の話しに耳を傾けた。

会見には、元衆院議員の杉村太蔵氏も同席し、加藤アナに「ご無沙汰してましたよね」とあいさつ。１６年に加藤アナが一般男性と結婚したと報じられた記事を読み返したと明かし、「とんでもない一般男性でしたね。すごいわ」と大きな声で驚きの声を上げた。

山本氏は司法試験合格後の２０１１年１２月に金融庁入庁。金融庁、財務省で勤務し、金融庁退職後に弁護士登録。２０年１１月からデジタル証券株式会社を創業した。杉村氏から安定した国家公務員の仕事を辞め、挑戦し続ける姿勢を称賛されると、「実は（加藤アナから）『国家公務員を続けていたら、結婚していませんでした』と言われました。『あなたは人の言うことが聞ける人じゃないから、自分でやった方がいい』と。僕は毎回人生の選択をひよっていました。背中を押しまくられました」と加藤アナが後押ししたことを告白。加藤アナは「もう少しまろやかな言い方をしていました」とやんわり修正したが、杉村氏は「一番の投資家じゃん！」と加藤アナの内助の功をたたえた。

加藤アナは２００８年、同局に入社。「はなまるマーケット」「みのもんたの朝ズバッ！」「Ｎスタ」などを担当した。私生活では１６年に山本氏と結婚。今年２月にＴＢＳを退社し、４月に第４子を出産したことを発表した。