俳優の上川隆也が２９日、都内で舞台「忠臣蔵」（１２月１２〜２８日、東京・明治座）の製作発表に藤原紀香、立石俊樹、藤岡真威人、岐洲匠、石川凌雅、近藤頌利、唐木俊輔、財木琢磨、松田賢二、徳重聡、珠城りょう、高橋克典と出席した。

元禄時代に起きた赤穂浪士によるあだ討ちを上川の主演、堤幸彦氏の演出で描く令和版の忠臣蔵。大石内蔵助役の上川は「オファーを受けて、純粋にうれしかった。誰しもが演じられる役ではない。ご指名はとても光栄なものとして、積み重ねてきた作品の歴史、重みを感じながら、お芝居として楽しいものにして、お客様に楽しんでいただきたい」と抱負を語った。

ＮＨＫのＢＳ時代劇「大岡越前」で主役の大岡忠相を演じている高橋は吉良上野介役を演じる。「大岡越前の私になぜ、吉良上野介なのか？」とジョークを飛ばしつつ、「『忠臣蔵』で吉良が一番、面白そうだと思う」と意欲的。俳優デビュー作のドラマ「ポケベルが鳴らなくて」（１９９３年）以来、３２年ぶりとなる堤氏とのタッグにも「やっとご一緒できる」と再会を喜んだ。

地方公演は来年１月３〜６日に名古屋・御園座、同１０日に高知県立県民文化ホール、同１７日に富山県民会館、同２４から２７日に大阪・梅田芸術劇場メインホール、同３１日に新潟・長岡市立劇場で上演する。