巨人・田中将大投手が３０日の中日戦（東京Ｄ）で日米通算２００勝をかけて先発することが２９日、決まった。逆転での２位浮上を狙っていたチームは前日２８日に３位が確定。首脳陣は残り２試合の先発投手を再考し、慎重に検討した結果、３６歳のベテランに先発を託すことを決めた。３０日、１０月１日の２連戦がレギュラシーズン最終カードとなる。

田中将にとっては６回途中５失点だった２１日の同戦（バンテリンドーム）以来の登板。ジャイアンツ球場での最終調整を終えると「２００（勝）、２００（と言われるが）そこは結果でしかない。投げる試合に（チームが）勝つために、自分のやるべきことをやる。そしたらそういう結果（２００勝）が後からついてくると僕は思っている。レギュラーシーズン最後の登板。自分の立ち位置（的に）もそうだし、ＣＳに向けての調整がどうとかではもちろんない。とにかく自分がマウンドに立っている間はベストを尽くして自分の持つ、その日出せる力を全部出し切ってマウンドは降りたいなと思います」と決意をにじませた。

楽天から移籍１年目の今季は９試合に先発して２勝４敗、防御率５・３１。過去の２勝はバンテリンＤ、神宮でマーク。「それは、もちろん」と待望の本拠地初白星へ目をギラつかせた。