【十六夜 咲夜】 2026年11月 発売予定 価格：34,980円

アルターは、フィギュア「十六夜 咲夜」を2026年11月に発売する。価格は34,980円。「あみあみ」限定で予約を受け付けている。

本製品は、ゲーム「東方Project」に登場する紅魔館のメイド長「十六夜 咲夜」を、イラストレーターのREEH氏が描き下ろしたイラストを元に、1/8スケールでフィギュア化したもの。

戦闘服調にデザインされたメイド服を翻し、ナイフを振りかざした躍動感のあるポーズになっており、クリアパーツを用いた透明感のある髪や、細やかな模様のディテールなど、イラストの繊細さを丁寧に再現している。

また、パーツの差し替えにより表情は2種が再現可能で、余裕を感じさせる優雅な微笑みと、狩人を思わせる鋭利な表情のギャップを楽しめる仕様となっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：全高 290mm（台座含む） 素材：PVC、ABS その他仕様表情は2種が再現可能illustration：REEH

