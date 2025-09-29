亡くなったあの人はいま何をしているのだろう。死者のことを思い出すときに読んでほしい小説があります。彩瀬まるの新しい代表作。

デビュー15周年を迎えた彩瀬まるさんの長編小説『みちゆくひと』が発売され話題を呼んでいます。「小説現代」2025年8・9月合併号に掲載された、ライターの瀧井朝世さんによる書評「繋がる生者と死者」を特別にお届けします。

繋がる生者と死者

彩瀬まるの新作『みちゆくひと』は、生者の世界と死者の世界が交錯する物語だ。と聞けば著者が二〇一六年に発表した『やがて海へと届く』を思い浮かべる人も多いだろう。あれは生者である一人の女性の日常と、震災直前に旅に出たまま消息を絶った友人の死後の世界が交互に現れる内容だった。今回の作品での生者は娘、死者はその両親である。

それ以外にも、本作には著者がたびたび扱ってきたモチーフがちりばめられている。親の死、子供の死、体の変容……。また、著者が描く幻想世界はややグロテスクであるが不気味ではない点が特徴で、生と死の生々しさ、獰猛さと静謐さが滲み出る。その筆致は今作でも発揮されている。

不動産会社に勤務する三十代後半の原田燈子は二年前に父を亡くし、最近母親を見送ったばかりだ。原田家には燈子が小学一年生の時に、三歳の長男、輝之を交通事故により喪った過去もある。家族一人となった燈子が実家で遺品を整理していたところ、見つかったのは母親の日記だ。他愛ない日々の記録のようだが捨てるのも惜しくて自宅に持ち帰ったところ、燈子は日記の続きが記されていることに気づく。死んだはずの母のつぶやきのような書き込みはその後も更新されていく。燈子は恋人の泰良とともに日記を読んでは、母のいる世界に思いをはせる。その様子は存外穏やかで明るい。最初のうちは。

物語は燈子、そして霊魂となった母の晶枝、父の啓和の視点で綴られていく。霊魂たちがいるのは、普通の町だ。〈街で暮らしている生きた人の姿は、なぜか見えない〉という記述があるので、生者たちのいる現実の町に二重写しのような状態で霊魂たちが存在しているイメージがわく。その世界で晶枝は目を覚まし、遭遇した男に誘われて人々が列をなして行進する「夜行」に参加する。人々といっても彼らは薄い影をまとっていて、小山のように肉体が膨れ上がって見える人もいれば、手足がやけに長く頭部に角を生やした小鬼のような風貌の人もいる。歩き進めていくうちに、晶枝の身体からも紅色のツツジが噴き出す。どうやら彼らは魂に溜まった何か――罪悪感や後悔や執着によって生まれる苦痛が具現化したようなもの――を放出することで消える、つまり成仏するようだ。言い換えれば、現世に心残りがあって成仏できない霊魂がさまよっているのが、晶枝たちがいる空間なのである。

夜行の中で晶枝は夫の啓和と再会するが、どこからか聞こえてくる靴の音が輝之のものではないかという思いにとらわれ、彼女は夫を残して列を離れ、ひとりで音の出所をさがして歩きはじめる。

幼かった輝之は、晶枝が一瞬だけ目を離したすきに車道へ飛び出し車に轢かれた。以来、晶枝は自責の念と喪失感にとらわれ心身の調子を崩していった。その時から続く苦痛が、彼女をこの空間に留まらせているのだろう。現世では、燈子は日記の記述で母が輝之を捜していると気づき、動揺する。彼女にとって、弟の死後、母は心ここにあらずの“がらんどうの人”で、父は娘に無関心に見えた。つまり彼女は、親からの愛情を感じられずに生きてきたのだ。そして今なお、母が弟のことばかり思い続けていると知りショックを受ける。途中で啓和の視点も挿入され、彼もまた長い時間をかけて息子の死とどう向き合ってきたかが分かる。これは痛みを抱えバラバラになっていた家族三人の物語なのだ。

さまよう晶枝はさまざまな光景に遭遇する。そこでは幻想的な世界が広がるが、彼女が靴の音の正体をつきとめ、ある人物と出会ったあたりから、物語の様相はちょっぴり変わる。なんだか死者たちが、一生懸命“生きて”いるように見えてくるのだ。どちらが生者でどちらが死者か分からないな、と感じてすぐに、そもそも両者の世界は分断されていないではないかと思いあたった。両者の世界は繋がっており、互いの痛みや安寧が反響し、影響を与え合っている。そんな生者と死者が融合した世界観こそが、この作品の特徴なのだ。死者が歩くというモチーフは同じであるものの生者との世界とは分断されていた『やがて海へと届く』との、大きな違いでもある。

生者は人生を生きるために歩き、死者は苦痛を放出するために歩く。彼らはまさに「みちゆくひと」だ。彼らは「みちをつくるひと」でもある。燈子はこの先自分が歩いていく道を見つめ、晶枝たちは実際、物理的に（といっていいのかわからないが）、自分たちで道をつくろうとする。

これまでの道のりのなかで受けた心の傷は、なかったことにはできない。でも、歩くことで痛みは風化されていく。そして歩くために、自分で道をつくることはできる。燈子が心に浮かべる言葉が印象的だ。

〈救いや祝福は、すべて偶発的なものなのかもしれない。出会うためには、壊れずに生き続けるしかない。生き続けたら、会えるかもしれない。会えないかもしれない〉。

それはきっと、死者にとっても言えることなのだろう。道を作りながら、私たちは歩き続けるしかない。いや、歩き続けることができるのだ。きっと。

