　俳優の柳葉敏郎（64）が28日、自身のインスタグラムを更新。大きな“天然舞茸”を持った姿を公開した。

　 柳葉は「天然舞茸!!確保だ!!!!うんめ〜」とコメントし、自身の顔よりも大きな舞茸を片手で持ちながらキュンポーズ。続けて、酒蒸しをした舞茸を満面の笑みで食べる様子も披露している。

　 大きく立派に育った舞茸をおいしそうに食べる姿に、ファンからは「天然の舞茸大きすぎ〜」「舞茸にもギバっちの笑顔にもキュンですぅ」「すごーい!!　大きい舞茸ですね　美味しそう」「デカっ！」などとコメントが寄せられていた。