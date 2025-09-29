柳葉敏郎、「デカっ！」顔より大きい天然舞茸を確保 笑顔で“キュンポーズ”「ギバっちの笑顔にもキュンですぅ」「美味しそう」
俳優の柳葉敏郎（64）が28日、自身のインスタグラムを更新。大きな“天然舞茸”を持った姿を公開した。
【写真】「笑顔にもキュンですぅ」大きい天然舞茸を持って“キュンポーズ”する柳葉敏郎
柳葉は「天然舞茸!!確保だ!!!!うんめ〜」とコメントし、自身の顔よりも大きな舞茸を片手で持ちながらキュンポーズ。続けて、酒蒸しをした舞茸を満面の笑みで食べる様子も披露している。
大きく立派に育った舞茸をおいしそうに食べる姿に、ファンからは「天然の舞茸大きすぎ〜」「舞茸にもギバっちの笑顔にもキュンですぅ」「すごーい!! 大きい舞茸ですね 美味しそう」「デカっ！」などとコメントが寄せられていた。
