◇MLB レッドソックス4-3タイガース(日本時間29日、フェンウェイ・パーク)

MLB・タイガースがレギュラーシーズン最終戦に敗れ地区優勝を逃しました。

今季ドジャースとの開幕戦3連敗と悔しい結果で始まったシーズンでしたが、徐々に調子を上げていき、折り返し時点で59勝38敗とタイガースは大きく勝ち越していました。オールスター明け9戦8敗と調子を落とすも、8月は4連勝したのち1戦落として5連勝と再び勝ちを付け始めます。9月スタート時点では2位のロイヤルズと「9.5」ゲーム差でトップをひた走っていました。

しかし、9月は日本時間17日から今季最多の8連敗と終盤で失速。9月に7勝17敗と貯金がどんどん削られていきました。

対してガーディアンズは9月に10連勝。さらにタイガースとの直接対決をスイープするなど調子をあげ、残り1戦を残して87勝74敗で両チームが並びました。最終戦タイガースが敗れ、ガーディアンズが勝利したためナ・リーグ中地区を制したのはガーディアンズとなりました。

タイガースは日本時間7月10日の朝まで、ガーディアンズと「15.5ゲーム差」を付けていたにもかかわらず地区優勝を逃す結果に。15.5ゲーム差を逆転されたのは史上最大となります。

それでもプレーオフ進出を決めているタイガース。初戦はガーディアンズとの対戦となり雪辱を果たす機会を得ました。