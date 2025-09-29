日本テレビは29日、都内の同局で会見を行い、福田博之社長が今年放送の「24時間テレビ」の振り返りを行った。

福田社長は「チャリティーは継続することに意味があると考えております。番組をご覧になった皆さま、出演してくださった皆さま、協賛各社のみなさま、全ての関係者のみなさまに心から感謝したいと思っています」と話した。

また、澤桂一専務はチャリティーマラソンなどで目的別募金のみで昨年を超える7億8000万円ほどを集めた募金について総額は10月発表としつつ「本当に多くの方からお預かりすることができた。おそらく前回の数字を超えてくるだろう」と話した。好調要因については「昨年から始めた目的別募金が定着して受け入れられたということ、また今年はグループの民放31社でお金を出し合ってシステムを増強しました。昨年のオンエア中にネットがつながりにくいということもありましたが、今年はそうしたこともなくほぼ全ての方の気持ちを受けることができた」と語った。

また、「名探偵コナン」原作者の青山剛昌氏が手がけたチャリTシャツの売り上げも好調だったとし「しっかりとしたチャリティー活動に生かして、内容を随時ご紹介して参りたいと思います」とした。