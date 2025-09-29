【台風情報】台風20号(ブアローイ)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速40メートル あすには熱帯低気圧になる見込み 今後の天気を画像で 気象庁
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月29日12時45分発表
29日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ラオス
中心位置 北緯18度55分 (18.9度)
東経104度20分 (104.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 220 km (120 NM)
30日0時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経101度35分 (101.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
30日12時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ミャンマー
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経99度10分 (99.2度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■今後の全国の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
