■台風20号(ブアローイ)

2025年9月29日12時45分発表

29日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ラオス
中心位置    北緯18度55分 (18.9度)
東経104度20分 (104.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 220 km (120 NM)

30日0時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度35分 (20.6度)
東経101度35分 (101.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

30日12時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ミャンマー
予報円の中心    北緯21度50分 (21.8度)
東経99度10分 (99.2度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)

